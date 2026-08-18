Sette migranti morti durante una traversata dalla Libia, 50 persone soccorse

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L’equipaggio della Life Support di Emergency ha soccorso 50 migranti nel Mediterraneo centrale, trovando a bordo anche i corpi di sette persone che non sono sopravvissute alla traversata. Altre due, recuperate dalla stiva dell’imbarcazione, sono in condizioni critiche per soffocamento e per loro è stato richiesto un trasferimento medico urgente. I naufraghi hanno raccontato di essere partiti all’alba del 16 agosto da Zuwara, in Libia, e di provenire principalmente dalla Somalia e dall’Egitto. Tra le persone salvate vi sono 45 uomini, 5 donne e 29 minori non accompagnati. Durante il soccorso è stata presente anche una motovedetta libica, rimasta a distanza a monitorare l’operazione. Per i sopravvissuti, provati dal viaggio, Emergency ha chiesto un porto di sbarco vicino: al momento è stato indicato Bari.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)