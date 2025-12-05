Sette coltellate, indagini in corso

A Caltanissetta nel centro storico innanzi ad un bar in Corso Umberto un algerino di 37 anni è stato ferito da sette coltellate. E’ stato soccorso all’ospedale Sant’Elia. Sul posto i poliziotti hanno recuperato e sequestrato il coltello. L’accoltellamento, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe avvenuto a fine di rapina. E’ ricercato l’accoltellatore fuggiasco. Al setaccio sono i video dei sistemi di sorveglianza nella zona. Si ascoltano dei testimoni oculari.
