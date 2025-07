Sette chili di cocaina scoperti grazie ad una telefonata anonima

Condividi

A Catania alla Polizia durante la notte è giunta una telefonata anonima che ha segnalato la presenza di un deposito di droga in una casa abbandonata nel centro storico, in via Vittorio Emanuele. La voce al telefono ha riferito inoltre di due uomini incappucciati intenti a depositare del materiale nell’edificio. I poliziotti intervenuti sul posto hanno trovato uno zaino, e dentro con sette panetti di cocaina, per un totale di oltre 7 chili.