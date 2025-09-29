Sesso a volontà e a basso costo, ecco il volantino che circola su Canicattì con tanto di numero telefonico

“Sesso orale (eufemismo) gratis e massaggi hot, sesso 10 euro… Canicattì”.
In queste ore sta circolando in tutta la città di Canicattì questo volantino con su scritto una serie di inequivocabili prestazioni sessuali a basso costo o addirittura gratis. Alla fine del volantino il numero di cellulare della donna che “offre” queste prestazioni con tanto di nome e cognome.
Lei, ovviamente, ignara di tutta questa squallida vicenda, si è subito presentata alla Forze dell’Ordine per denunciare l’accaduto.
La maggior parte dei volantini sono stati lasciati nel centro cittadino e questo elemento potrebbe servire molto, grazie alle numerose telecamere presenti nella zona ad aiutare gli inquirenti a risalire all’autore del vile gesto.