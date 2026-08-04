Sesso a pagamento, otto indagati per sfruttamento della prostituzione e centinaia di clienti

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A Bagheria, in provincia di Palermo, la polizia ha scoperto un’attività di prostituzione organizzata all’interno di due immobili, adesso posti sotto sequestro su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Otto persone sono indagate per favoreggiamento della prostituzione nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Termini Imerese. Secondo gli investigatori, gli appuntamenti sono stati organizzati attraverso annunci online. E in pochi mesi sarebbero stati registrati circa 900 accessi nelle abitazioni. Decine di clienti sono stati identificati dagli agenti dopo essere usciti dagli appartamenti. Acquisiti telefoni cellulari ritenuti utili per ricostruire ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione.