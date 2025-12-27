Servizio di assistenza sanitaria a Cattolica Eraclea fino al 6 gennaio

Condividi

Visualizzazioni 182

Fino al 6 gennaio, a Cattolica Eraclea non sarà attiva la guardia medica, ma sarà disponibile un servizio di assistenza sanitaria con un infermiere. Lo ha annunciato il sindaco, Santo Borsellino.

In una comunicazione ufficiale, il primo cittadino ha spiegato che, a causa della carenza di medici, tutti i giorni, dalle 20 alle 8, un’autoambulanza con infermiere sarà operativa presso la guardia medica, offrendo supporto sanitario alla comunità.

Il sindaco ha sottolineato che questa soluzione temporanea non è definitiva, ma serve a garantire il minimo servizio ai cittadini, in attesa di un intervento definitivo che assicuri la presenza di un medico in zona.