Serra casalinga a Palma di Montechiaro, arrestato

A Palma di Montechiaro i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato ai domiciliari un uomo di 34 anni, C A sono le iniziali del nome. Lui, nel seminterrato della propria abitazione, ha allestito una serra casalinga di marijuana. Gli agenti hanno sequestrato circa 20 chili di marijuana e tutto il materiale utilizzato per coltivare le piante, tra tende termiche, aeratori, umidificatori, illuminatori e sensori. Sequestrato anche mezzo panetto di hashish trovato in strada. La perquisizione domiciliare è stata indotta da sospetti investigativi.
