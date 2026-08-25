Sequestro area stoccaggio Parco, il Direttore Sciarratta: “Infondate le contestazioni”

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Nel pomeriggio di oggi la Polizia locale di Agrigento, dopo un controllo, ha disposto il sequestro di una piccola area di stoccaggio

dei rifiuti di proprietà del Parco. In quest’area, sita nel parcheggio di Casa Sanfilippo, vengono depositati i rifiuti frutto dello

svuotamento dei cestini posti all’interno della Valle, oltre che i rifiuti prodotti dagli uffici e nei siti e le aree di competenza.

L’Ente, diretto dall’architetto Roberto Sciarratta, presenterà le proprie memorie difensive chiedendo il dissequestro dell’area, ritenendo infondate le contestazioni mosse.