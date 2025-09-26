Sequestro a Vittoria, il 17enne si presenta in Commissariato

Condividi

E’ stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini.

Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Molte voci si erano diffuse nel pomeriggio: una di queste riguardava la presunta richiesta di una elevata somma di riscatto, ma con il blocco “automatico” dei beni della famiglia del giovane sarebbe risultata una strada impraticabile per i gruppo di rapitori. La notizia della richiesta di denaro non è stata però confermata da fonti ufficiali.