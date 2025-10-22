Sequestrato deposito autodemolizioni tra Canicattì e Licata

Condividi

La Polizia ha sequestrato un impianto di autodemolizioni tra Canicattì e Licata. Sono state riscontrate alcune irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti metallici. Sospetti inoltre sulla provenienza presunta furtiva di due automobili. Il proprietario è stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento. L’Arpa protezione ambiente ha prelevato dei campioni di terreno per accertare eventuali sversamenti inquinanti di oli esausti o di altre sostanze.