Sequestrato a Raffadali un deposito abusivo di veicoli e rifiuti, due denunce

A Raffadali i carabinieri hanno sequestrato un terreno utilizzato abusivamente come deposito di veicoli fuori uso, parti meccaniche e rifiuti pericolosi. L’area, di circa 2.000 metri quadrati, era nella disponibilità di un quarantenne del posto. Sono stati trovati 24 veicoli, componenti smontati e rifiuti speciali. Due persone sono state denunciate per la gestione illecita di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. Gli accertamenti dell’Arpa sono in corso per valutare l’impatto ambientale.