Sequestrati 8 mila litri di vino in una cantina abusiva a Palma di Montechiaro

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Nel corso di controlli contro le frodi agroalimentari, la Guardia di Finanza del Comando provinciale di Agrigento, della Tenenza di Licata, e gli ispettori dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari hanno scoperto una cantina abusiva in un’azienda agricola a Palma di Montechiaro. L’operazione, mirata a reprimere pratiche fraudolente nel settore vitivinicolo, ha determinato la sospensione dell’attività dell’impianto, privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e dei requisiti igienico-strutturali previsti per la produzione e conservazione di alimenti e bevande. Sono stati sequestrati oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, totalmente privo di tracciabilità e certificazioni d’origine.

Le violazioni amministrative sono state contestate e l’operazione ha confermato l’efficacia del modello operativo congiunto, che ha coinvolto la Guardia di Finanza e l’Ispettorato. Le Fiamme Gialle sottolineano che “la protezione delle denominazioni di origine e la difesa della reputazione del Made in Italy nel settore vitivinicolo sono fondamentali per tutelare sia le imprese oneste che i consumatori”.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)