Sequestrati 12mila giocattoli non sicuri di Halloween, multe per 25mila euro

A Caltanissetta la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 articoli non sicuri pronti per essere immessi nel mercato in occasione della ricorrenza di “Halloween”. L’operazione è stata condotta in due esercizi commerciali gestiti da soggetti stranieri. Si tratta di articoli privi del marchio CE e, quindi, non idonei al commercio secondo il Codice del consumo. E privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 25.000 euro. Sono stati sequestrati anche numerosi articoli recanti il marchio “Made in Italy” contraffatto. Sorpresi inoltre due lavoratori in “nero”, per i quali sarà interessato il competente ispettorato del lavoro.