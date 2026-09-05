Sequestrata una tonnellata e mezza di pesce: sei attività multate

A Palermo e in provincia, una serie di controlli della Guardia costiera sulla filiera della pesca hanno determinato il sequestro di circa una tonnellata e mezza di prodotti ittici e a sanzioni per sei attività commerciali. Le verifiche hanno evidenziato irregolarità nella tracciabilità, nella gestione e nella conservazione degli alimenti, con il ritrovamento anche di pesce scaduto e prodotti mantenuti in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Sul posto sono intervenuti i veterinari dell’Azienda sanitaria di Palermo, che hanno accertato le condizioni del pescato e disposto la distruzione dei prodotti non idonei. Ai titolari sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 12 mila euro.
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