“Sepultura”: 5 condanne e 21 assoluzioni

Condividi

Visualizzazioni 207

Il Tribunale di Agrigento ha sentenziato 5 condanne e 21 assoluzioni nell’ambito dell’inchiesta “Sepultura”, che ipotizza un vasto traffico e smaltimento (illecito) di rifiuti nella discarica di contrada Principe a Camastra, nell’Agrigentino. Le contestazioni ruotano intorno ai vertici della A&G srl, società con sede a Camastra, che si è occupata della gestione della discarica di contrada Principe, dove sarebbero confluiti rifiuti pericolosi provenienti da bonifiche, lavorazioni e cicli produttivi. Colossi imprenditoriali avrebbero scaricato a Camastra beneficiando di sconti sulle tariffe. I gestori della discarica si sarebbero invece avvantaggiati di un mercato maggiore. Sono stati i i inflitti 2 a Donato D’Angelo, 66 anni, di Chieti, Calogero Alaimo, 64 anni, di Camastra, Salvatore Alaimo, 60 anni, di Camastra, e Alfonso Bruno, 57 anni, di Realmonte.