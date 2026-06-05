Seppie senza tracciabilità, maxi sequestro sulla Statale 115: multe per migliaia di euro

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Proseguono i controlli delle forze dell’ordine lungo la fascia costiera agrigentina per contrastare il commercio irregolare di prodotti ittici. Nel corso di un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Capitaneria di Porto di Licata, sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di seppie risultate prive della documentazione necessaria a garantirne la provenienza.

L’intervento è avvenuto sulla Strada Statale 115, dove gli agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro e il personale della Guardia Costiera hanno fermato un veicolo per un controllo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti 37 chilogrammi di seppie destinati alla commercializzazione, ma sprovvisti dei documenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei prodotti della pesca.

A seguito delle verifiche effettuate da un veterinario dell’Asp di Agrigento, è stata accertata l’assenza di qualsiasi elemento utile a ricostruire l’origine del pescato. Per questo motivo il prodotto è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

L’attività ispettiva, che interessa il tratto costiero compreso tra Licata e Agrigento e coinvolgerà anche diversi esercizi commerciali del settore ittico, ha già portato all’accertamento di numerose irregolarità. Le violazioni contestate hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di diverse migliaia di euro.

Le autorità sottolineano come i controlli siano finalizzati a contrastare la pesca illegale e la vendita di prodotti non conformi alle norme vigenti, pratiche che possono avere conseguenze negative sia sull’ambiente marino sia sulla concorrenza nel mercato ittico.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, le operazioni di monitoraggio e verifica proseguiranno anche nelle prossime settimane con un’intensificazione dei controlli lungo la filiera della pesca e della distribuzione dei prodotti ittici.