Sentenza definitiva di condanna per don Giuseppe Rugolo

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La Cassazione ha confermato e reso definitiva la condanna a 3 anni di reclusione inflitta a don Giuseppe Rugolo, 44 anni, il sacerdote della Diocesi di Piazza Armerina, imputato di violenza sessuale aggravata a danno di minori. L’inchiesta è scattata dopo la denuncia di Antonio Messina, oggi trentenne, che ha raccontato alla Squadra Mobile di Enna le violenze subite dal 2009 al 2013. Il prete è stato condannato inoltre all’interdizione perenne dall’insegnamento scolastico e per 5 anni dai pubblici uffici.