Seminario del 6 dicembre 2024 dal titolo “Gli acquedotti romani un eterno  abbraccio fra il genio ingegneristico e la cultura dell’antica Roma

Si è svolto venerdì 6 dicembre 2024 , presso la sala Zeus del museo Archeologico di Agrigento, il seminario dal titolo: Gli acquedotti romani: un eterno abbraccio fra il genio ingegneristico e la cultura dell’antica Roma da un’idea degli scritti dell’Ing. Giuseppe Iannicelli traducendo Sesto Giulio Frontino. Il seminario organizzato dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Agrigento e dalla Fondazione Ingegneri della Provincia di Agrigento, in collaborazione con l’Associazione Ing. Giuseppe Iannicelli, ha visto numerosi partecipanti e riscontrato un notevole interesse.

Durante il seminario sono state approfondite le memorie e i lavori dell’Ing. Giuseppe Iannicelli, uomo di profonda cultura e sinceramente appassionato alla realtà tutta. Ne è testimonianza la traduzione, dal latino all’italiano, da lui operata del testo di Sesto Giulio Frontino dal titolo “De Aqueductu Urbis Romae“ che si configura quale primo trattato di Idraulica della storia (siamo nel I secolo d.C.) per i dettagli della narrazione conoscitiva e per le raccomandazioni poste ai fini della gestione di opere monumentali dell’Architettura e dell’Ingegneria Civile, quali gli acquedotti esterni della Roma Imperiale.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Achille Furioso, del Presidente della Fondazione Domenico Armenio, del Presidente dell’Ordine degli Architetti rappresentato da Angela Muratore, del Presidente dell’Associazione Ing. Iannicelli, Cinzia Pomo che ha moderato l’incontro e degli Sponsor . Giovanni Greco per la CVA di Canicatti e Gioachino Guarneri socio delegato dal Presidente Massimo Marchese Ragona a rappresentare la Banca San Francesco di Canicattì, sono seguite le relazioni di Angelo Cutaia, Ingegnere Civile, e di Settimio Ferlisi, Professore Ordinario di Geotecnica presso l’Università degli Studi Salerno.

A conclusione dei lavori il Prof. Calogero Cucchiara, in qualità di Presidente della Commissione Formazione, ha presentato il bando per un premio di laurea, rivolto ad Allievi Ingegneri e Architetti, in memoria dell’Ing. Giuseppe Iannicelli.