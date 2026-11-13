Sei sbarchi e 201 migranti a Lampedusa

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Sono 201 i migranti giunti a Lampedusa con sei diversi sbarchi, tra cui donne e minori. Cinque imbarcazioni, partite dalle località libiche di Abu Kammash, Tripoli, Garabulli, Zawiya e Tajoura, sono state intercettate e soccorse dalle motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera. Un sesto natante, un gommone di otto metri con 51 persone a bordo, tra cui sei minori, ha raggiunto autonomamente Cala Pisana, dove il gruppo è stato colto da alcuni militari dell’Esercito fuori servizio. I migranti, di nazionalità eritrea, etiope, gambiana, nigeriana, pakistana e sudanese, sono stati tutti trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola dove al mattino di oggi sono stati contati 527 ospiti.