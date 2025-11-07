Sei sbarchi di migranti a Lampedusa nel corso delle ultime ore

Condividi

Visualizzazioni 142

A Lampedusa nel corso delle ultime ore si sono susseguiti 6 sbarchi con 206 migranti, soccorsi da Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Frontex. Sono partiti dalla Libia. A comporre i gruppi sono stati da 9 a 67 tra egiziani, pakistani, sudanesi, bengalesi e somali. Tutti sono stati condotti nel locale Centro d’accoglienza in contrada Imbriacola, dove al mattino di oggi sono stati contati 816 ospiti. La Prefettura di Agrigento è impegnata ad organizzare i trasferimenti, meteo permettendo.