Sei nuovi Commissari rafforzano la Questura di Agrigento

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Nuove energie e nuove professionalità entrano a far parte della Questura di Agrigento. Nella mattinata odierna il Questore Tommaso Palumbo ha accolto ufficialmente sei giovani Commissari della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del 114° Corso di Formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma.

I nuovi funzionari arrivano da diverse esperienze professionali e operative maturate all’interno dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e rappresentano un importante contributo per il rafforzamento delle attività della Questura agrigentina.

Tra loro figurano Antonio Canicattì, agrigentino di 32 anni, già agente della Polizia di Stato dal 2018 e successivamente vincitore del concorso per Vice Ispettori; Francesco Currò, messinese di 40 anni, con una lunga esperienza maturata in vari uffici di Torino, Milano, Reggio Calabria e, più recentemente, alla DIGOS di Messina; Luciano D’Angelo, 29 anni, originario di Trapani, che dopo il percorso da Vice Ispettore è transitato nel ruolo dei funzionari.

Completano il gruppo Marco Di Giovanna, palermitano di 26 anni, laureato con il massimo dei voti e abilitato alla professione forense; Miriam Frisco, 31 anni, anch’essa di Palermo, con esperienze presso il Tribunale di Palermo e la Squadra Mobile di Pisa; e Roberto Rosano, 37 anni, che ha prestato servizio nelle Questure di Torino e Palermo dopo l’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato come Vice Ispettore.

Nel corso dell’incontro istituzionale, il Questore ha presentato i nuovi Commissari ai dirigenti, al personale della Questura e dei Commissariati della provincia, oltre che ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. A tutti i neo funzionari sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il delicato incarico che li attende al servizio del territorio e della collettività.

Dopo un periodo di formazione pratica e affiancamento operativo, i sei Commissari saranno destinati ai diversi uffici e articolazioni della Questura di Agrigento, contribuendo alle attività di prevenzione, controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica.