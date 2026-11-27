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Un uomo di 44 anni, originario dell’Agrigentino, è finito a processo con le accuse di stalking e sequestro di persona ai danni dell’ex compagna. La donna, poco più giovane, si è costituita parte civile nel procedimento che si celebra davanti al tribunale di Agrigento, dinanzi al giudice Fulvia Veneziano.

I fatti contestati risalirebbero alla fine dello scorso anno e comprenderebbero una serie di presunti episodi di violenza e intimidazione.

Tra quelli ricostruiti nell’imputazione, anche un episodio particolarmente grave: l’uomo avrebbe rinchiuso la compagna in una stanza dell’abitazione, chiudendo la porta a chiave e privandola del cellulare, impedendole così di chiedere aiuto. In quella circostanza avrebbe anche sputato addosso alla donna e, in un altro momento, impugnato un paio di forbici per minacciarla.

Secondo l’accusa, le condotte persecutorie non si sarebbero interrotte neppure dopo la fine della relazione, proseguendo anche successivamente alla separazione.