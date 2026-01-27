Sdradicata cassaforte, maxi bottino a Canicattì

Condividi

A Canicattì in via Ettore Majorana ignoti ladri sono entrati furtivamente nell’appartamento di un impiegato di 61 anni al momento assente. Hanno sradicato e rubato una cassaforte con dentro un orologio Rolex da 15.000 euro, oggetti preziosi in oro e circa 300 euro in contanti. Ad allarmare il proprietario è stato un vicino di casa che durante la notte ha udito rumori provenire dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale Commissariato. Indagini sono in corso.