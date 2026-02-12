Scuola “Pirandello”, questa mattina riunione operativa a Palazzo di Città

Condividi

In data odierna, su convocazione dell’Ass.re all’edilizia scolastica d’intesa con il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, si è tenuta, presso la Sala Giunta comunale, una riunione operativa finalizzata a far chiarezza sulle condizione strutturali della scuola “Pirandello”, alla quale hanno partecipato la Dirigente dell’ I.C “Agrigento Centro”, una rappresentanza dei genitori, i Responsabili dell’UTC del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Sindaco e gli Assessori al ramo, il Presidente del Consiglio e il Dirigente Tecnico/Patrimonio del Comune di Agrigento.

I partecipanti, preliminarmente, hanno preso atto della prosecuzione, a tutt’oggi, delle attività didattiche sia di competenza del Comune di Agrigento che, in parte, del Libero Consorzio in quanto la sede in questione non presenta problematiche tali da far ritenere necessaria una immediata soluzione alternativa.

Durante la discussione, i tecnici presenti di ambedue gli enti, hanno convenuto di rinviare ad una prossima interlocuzione, acquisite le indagini commissionate dal Comune di Agrigento e attualizzate al corrente anno, le risultanze sull’effettiva condizione in cui si trova il plesso “Pirandello”.

In maniera unanime le parti presenti, portatrici di interessi diversi, pur se finalizzati a non creare inutili allarmismi nell’utenza, hanno convenuto di attendere le risultanze sopra descritte proseguendo nelle attività scolastiche in corso, con la consapevolezza, per espressa dichiarazione del Sindaco, che qualora per il plesso Pirandello venga dichiarata la non adeguatezza alla funzione, sarà reperita ulteriore struttura di proprietà dell’ente adeguata e facilmente accessibile.