Scuola, il provveditore di Messina incontra Aldo Mucci e Francesco Puliafito SGS

Il provveditore di Messina prof. Leon Zingales ha incontrato i dirigenti del sindacato SGS scuola, Aldo Mucci del direttivo regionale e Francesco Puliafito segretario provinciale di Messina. “Il nuovo provveditore porta con sé un ricco bagaglio di esperienze e competenze maturate nel campo educativo”, – dichiara Mucci. “La scuola ha bisogno di nuovi stimoli, e di grande impegno in un territorio vasto e con molteplici necessità, primo tra tutti il contrasto alla dispersione scolastica” dichiara Francesco Puliafito. Un’altra grande sfida è quella della mobilitazione delle coscienze per educare al rispetto verso le donne. La scuola deve fare la sua parte,è fondamentale, non c’è più tempo da perdere. “La violenza contro le donne va contrastata con un’azione corale dell’intera società dopo gli ultimi drammatici femminicidi ”dichiara Mucci.

Ed ancora: “I giovani hanno bisogno di una scuola che possa abbracciarli, farli sognare e dirigerli verso il futuro” conclude il dirigente sindacale.