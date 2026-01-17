Scuola allo sbando: dalle penne ai coltelli, lo Stato ha abdicato

Condividi

La scuola italiana non è più un luogo sicuro. Non è più un presidio educativo. Non è più un’autorità. È diventata un rodeo, un territorio senza regole dove la violenza avanza e lo Stato arretra. Oggi non si entra in classe con libri e quaderni, ma con coltelli in tasca e rabbia addosso. E domani, se nulla cambia, con armi ancora peggiori.

Gli ultimi episodi di accoltellamenti nelle scuole di La Spezia e Sora sono solo la punta di un iceberg che affonda in un disagio sociale profondo, ignorato per anni. Ragazzi che si uccidono o si feriscono per futili motivi, scuole trasformate in scenari di cronaca nera, professori lasciati soli, umiliati, delegittimati.

La scuola una volta era diversa. Più severa, più autorevole, più rispettata. Oggi è ostaggio di un sistema che ha paura di tutto: dei voti bassi, dei rimproveri, delle bocciature, delle reazioni dei genitori. Insegnanti che non possono più educare perché ogni parola rischia di scatenare il “finimondo”: minacce, denunce, aggressioni fisiche. Sì, aggressioni. Per un brutto voto. Per una nota. Per aver fatto il proprio lavoro.

I genitori non difendono più l’istituzione, ma spesso attaccano chi prova a far rispettare le regole. Gli studenti non temono più le conseguenze, perché le conseguenze non esistono. Nessuna disciplina reale, nessuna sanzione efficace, nessuna risposta ferma. Solo una gigantesca resa culturale.

Nel frattempo il disagio giovanile esplode. Violenza gratuita, emulazione, culto della forza, della sopraffazione, della morte facile. Si esce di casa armati “per sicurezza”, come se fosse normale. Come se fosse inevitabile. E intanto le città piangono vittime, da Palermo al Nord Italia, mentre la politica discute, minimizza, rinvia.

Basta ipocrisia. Qui non servono slogan o tavoli tecnici. Servono provvedimenti seri, immediati e drastici. La scuola deve tornare a essere un luogo di rispetto e non di paura. Gli insegnanti devono riavere autorità e tutela. Chi porta armi a scuola deve essere fermato senza se e senza ma. Chi aggredisce un docente deve pagare duramente.

Perché se la scuola crolla, crolla tutto. E quando uno Stato non riesce più a proteggere i propri ragazzi nemmeno tra i banchi, allora non è più solo un’emergenza educativa: è una sconfitta civile.

E di sconfitte, francamente, ne abbiamo già abbastanza.