Scossone DC, Totò Cuffaro si dimette da segretario nazionale: “Decisione irrevocabile”

Scossone ai vertici della Democrazia Cristiana. Totò Cuffaro ha annunciato le proprie dimissioni irrevocabili da segretario nazionale del partito, comunicandole ufficialmente al presidente della DC, Renato Grassi, e al segretario organizzativo, Pippo Enea.

L’ex presidente della Regione Sicilia, tornato negli ultimi anni al centro della scena politica con la rinascita della DC, ha diffuso una nota nella mattinata di oggi in cui spiega la sua decisione:

«Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno condiviso con me un percorso di impegno e di servizio al partito. Ho ritenuto giusto rimettere il mio mandato per consentire alla Democrazia Cristiana di affrontare con serenità le prossime sfide politiche».

La decisione di Cuffaro arriva in un momento particolarmente delicato. La Procura della Repubblica di Palermo ha infatti avanzato una richiesta di arresti domiciliari nei suoi confronti nell’ambito di un’inchiesta per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d’asta. Un’iniziativa giudiziaria che ha inevitabilmente gettato ombre sulla leadership del partito e sulle sue prospettive a livello nazionale.

Il presidente della DC, Renato Grassi, ha già convocato per il 20 novembre il Consiglio nazionale che sarà chiamato a esaminare e ratificare le dimissioni, oltre che a definire le successive decisioni organizzative.

Fonti interne al partito parlano di “una fase di riflessione profonda” e di un possibile rinnovamento della segreteria, volto a garantire continuità politica e trasparenza istituzionale.

Il futuro della DC, ora, si gioca sulla capacità di ricompattare le diverse anime del partito e individuare una nuova guida capace di traghettarlo oltre questa crisi.