Scossa di terremoto nell’area dello Stretto di Messina, magnitudo 5.1

Condividi

Visualizzazioni 144

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 05:53 del mattino di oggi nel Mar Ionio. La magnitudo stimata è di 5.1, con epicentro in mare, a circa 17 chilometri da Brancaleone, nel Reggino. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse zone della Calabria e della Sicilia orientale. Secondo le prime segnalazioni, la scossa sarebbe stata percepita anche a Malta, a testimonianza di una propagazione ampia del movimento tellurico. Nessun danno denunciato. Verifiche in corso. Tanti residenti, soprattutto nei centri costieri, raccontano di essersi svegliati di soprassalto.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)