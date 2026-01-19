Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3.7 a Militello Rosmarino (ME)

Si intensifica in questi minuti la sequenza sismica in Sicilia, innescata dal terremoto M4 del pomeriggio di ieri. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata alle ore 17:20:28 del 19 gennaio 2026 con epicentro localizzato nei pressi di Militello Rosmarino (ME). Il sisma si è verificato a una profondità nel sottosuolo (ipocentro) di 8.8 km.
