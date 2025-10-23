“Scopri il Teatro”: al Pirandello di Agrigento un viaggio dietro le quinte della storia

Condividi

Visualizzazioni 138

AGRIGENTO – Il Teatro Pirandello apre le sue porte al pubblico con l’iniziativa “Scopri il Teatro”, un evento speciale promosso dal Comune di Agrigento in collaborazione con la Savatteri Produzioni. Un’occasione unica per conoscere da vicino uno dei luoghi simbolo della cultura agrigentina e vivere un’esperienza immersiva tra arte, storia e curiosità.

Attraverso un percorso guidato e interattivo, gli spettatori saranno condotti dietro le quinte del teatro, alla scoperta delle sue origini, dei personaggi storici che ne hanno segnato il cammino e delle aneddoti che ancora oggi animano le sue mura. A fare da guida, un cast di attori della Savatteri Produzioni, che darà voce ai protagonisti della tradizione teatrale, trasformando la visita in un vero e proprio spettacolo itinerante.

Il pubblico potrà così vivere un viaggio nel tempo, tra realtà e finzione, respirando la magia del teatro come mai prima d’ora.

I prossimi appuntamenti con “Scopri il Teatro” sono previsti per il 6 novembre, con turni di visita alle ore 19:00, 20:00 e 21:00.

Ogni esperienza avrà una durata di circa un’ora.

L’iniziativa è pensata per tutti gli amanti della cultura e per chi desidera riscoprire la bellezza e la storia del Teatro Pirandello, un luogo che continua a raccontare, emozionare e ispirare.