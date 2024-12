Scoppia una bombola in una casa, due carabinieri scongiurano il peggio

Condividi

Ad Agrigento è accaduto che in un’abitazione in via Callicratide una coppia di novantenni ha acceso una stufa a gas ed è divampato un incendio. Due Carabinieri in zona, liberi dal servizio, hanno tratto in salvo tempestivamente i due coniugi. Poi il lavoro è stato completato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Villaseta. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Nessuno dei due ha subito ferite o intossicazione. A provocare il fuoco sarebbe stata una falla nel tubo di gomma della stufa a gas.