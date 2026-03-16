Scoppia il caso degli elicotteri militari statunitensi nel Parco delle Madonie

Redazione
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La presenza di elicotteri militari statunitensi nel Parco delle Madonie, documentata da immagini pubblicate dalla US Navy, ha sollevato preoccupazione tra 22 sindaci e il presidente del Parco delle Madonia, che hanno chiesto al governatore Renato Schifani e al prefetto di Palermo chiarimenti su autorizzazioni, piano di volo e valutazioni ambientali per le esercitazioni, segnalando l’atterraggio a Piano Catarineci, area protetta Unesco della rete Natura 2000. La US Navy spiega che si tratta di voli di addestramento degli elicotteri MH-60S Sea Hawk della base di Sigonella a supporto delle operazioni della Sesta flotta. Sulla vicenda la deputata regionale del Partito Democratico, Valentina Chinnici, ha annunciato un’interrogazione denunciando la mancanza di informazione istituzionale e i rischi per un’area naturale protetta, mentre l’eurodeputato Leoluca Orlando ha criticato le operazioni militari Usa sul territorio italiano.

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