Scoperti 11 evasori totali a Caltanissetta, ricavi nascosti per oltre 6 milioni di euro

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Nei primi due mesi del 2026 la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto 11 evasori totali e 2 paratotali, con ricavi non dichiarati per oltre 6 milioni di euro. Tra i principali settori coinvolti vi sono le costruzioni e l’autotrasporto, con ricavi sottratti per circa 5 milioni di euro, oltre a 700 mila euro di IVA e 300 mila euro di ritenute non versate. Un caso rilevante riguarda un imprenditore edile che ha evitato gli obblighi fiscali per coprire debiti accumulati con il gioco d’azzardo. Inoltre, sono state scoperte tre officine meccaniche senza autorizzazioni fiscali, con sequestro di attrezzature e macchinari. Nella zona di Gela sono stati scoperti altri 3 evasori totali e 2 paratotali, con un’evasione che ammonta a 1,2 milioni di euro e un’aggravante di evasione fiscale tramite doppia contabilità “in nero”. Uno degli evasori ha già aderito al verbale di accertamento e si è impegnato a saldare il debito fiscale.