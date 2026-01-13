Scoperta macabra allo Zen: pupazzetto con cappio trovato vicino alla chiesa

A Palermo durante un pattugliamento allo Zen i poliziotti hanno trovato un inquietante pupazzetto appeso al muro in via Nedo Nadi, una riproduzione di un frate francescano con un cappio al collo. La macabra scoperta è avvenuta a breve distanza dalla chiesa di San Filippo Neri, già bersagliata a Capodanno da colpi di arma da fuoco. Il parroco Giovanni Giannalia è stato subito associato alla vicenda. Le indagini della Polizia hanno condotto all’identificazione dell’autore, un pregiudicato dello Zen che ha dichiarato di aver trovato il pupazzetto in strada e di averlo appeso senza un motivo specifico, escludendo legami con il parroco.
Notizie correlate
-
Cgil: Riduzione dei treni diretti Agrigento–Palermo Aeroporto e viceversa una scelta inaccettabile che penalizza lavoratori e cittadiniCondividi Visualizzazioni 149 Si è chiuso definitivamente il sipario su Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Una...
-
Racalmuto, quasi un chilo e mezzo di cocaina: arrestatoCondividi Visualizzazioni 270 I poliziotti della Squadra Volanti di Agrigento hanno arrestato un uomo di 43...
-
Nuovo giacimento di gas in mare tra Gela e LicataCondividi Visualizzazioni 299 Il nuovo giacimento di gas offshore Gemini, situato tra Gela e Licata, dovrebbe...