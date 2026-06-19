Scontro treno-furgone, indagato l’autista agrigentino per disastro ferroviario

La Procura di Caltanissetta ha avviato un’inchiesta per disastro ferroviario colposo e interruzione di pubblico servizio dopo lo scontro tra un treno regionale e un furgone che trasportava un serbatoio d’acqua avvenuto nei pressi della stazione di Imera. E’ indagato l’autista agrigentino del mezzo pesante, che avrebbe attraversato il passaggio a livello mentre sopraggiungeva il convoglio. Sul treno viaggiavano 27 passeggeri, tra cui un neonato. La persona più gravemente ferita è una turista inglese di 63 anni, ricoverata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia con fratture a costole e vertebre. La linea ferroviaria tra Bicocca e Caltanissetta Xirbi resta sospesa per consentire i lavori di ripristino dei binari da parte di Rete Ferrovie Italia, con riapertura prevista entro domenica. Trenitalia ha attivato autobus sostitutivi per garantire i collegamenti.
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