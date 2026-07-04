Scontro tra tre auto sulla Provinciale 71 ad Agrigento (Zingarello): quattro persone in ospedale, due i feriti

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Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 71, che collega Agrigento al quartiere di Zingarello, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto tre automobili.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’impatto due persone hanno riportato ferite giudicate di lieve entità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 Gise con due ambulanze. In totale quattro persone sono state accompagnate in ospedale per ricevere le cure e gli accertamenti necessari.

Presenti anche i Vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione le cause e la dinamica del sinistro.