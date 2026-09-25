Scontro tra scooter e bici elettrica, muore rider di 37 anni

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Non ce l’ha fatta Salvatore Zora, 37 anni, rider di Glovo, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri al Foro Italico di Palermo. L’uomo è deceduto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

Zora era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una bicicletta elettrica condotta da una ragazza di 16 anni. Nell’impatto il 37enne ha riportato lesioni gravissime.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio. Salvatore Zora lascia la moglie e due figlie ancora piccole.

Sulla vicenda è intervenuta anche la Cgil, che ha richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza dei lavoratori che ogni giorno percorrono le strade per svolgere la propria attività.

«Di fronte all’ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade non possiamo limitarci al cordoglio. Morire mentre si lavora non può mai essere considerato inevitabile», ha sottolineato il sindacato.