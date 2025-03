Scontro tra minivan e autocarro, tre morti

Condividi

Ancora sangue nelle strade siciliane. Purtroppo in questo caso si tratta di una strage provocata da un incidente stradale tra un minivan e un autocarro. Scenario dell’incidente la SS 194 Ragusana nei pressi di Carlentini, in provincia di Siracusa.

Tre i morti, 7 i feriti. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato il violento impatto. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno estratto dal pullmino almeno 5 feriti, alcuni gravi, e trasferiti in ospedale. La Strada Statale è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

I tre morti sono di Adrano e il sindaco per il giorno dei funerali ha già proclamato il lutto cittadino.