Scontro tra laboratori d’analisi: anche il CGA respinge la richiesta di sospensione del trasferimento a Palermo di un punto prelievi

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Non si ferma il trasferimento del punto prelievi della società Sanità Futura S.r.l. dalla provincia al cuore del capoluogo siciliano. Dopo il primo semaforo verde incassato davanti al TAR Palermo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana, con ordinanza del 25 maggio 2026, ha respinto l’appello cautelare proposto dai laboratori concorrenti.

La battaglia legale era nata dall’impugnazione, da parte di Emoteam Laboratori Analisi e del Laboratorio di Analisi Cliniche della Dott.ssa Giuseppina Cajozzo, del provvedimento dell’ASP di Palermo del gennaio 2025 che autorizzava la Sanità Futura S.r.l. a trasferire la propria attività da San Giuseppe Jato a via Francesco Paolo Di Blasi, a Palermo.

La difesa di Sanità Futura, curata dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva eccepito la tardività del ricorso, poiché l’avvio del centro era palese e pubblicizzato sin da febbraio 2025 a soli 250 metri dalle strutture concorrenti, e aveva sottolineato come il trasferimento non alterasse il budget regionale, migliorando invece l’accessibilità del servizio. Il TAR aveva rigettato la domanda cautelare.

I laboratori ricorrenti hanno quindi proposto appello dinanzi al CGA, lamentando il forte impatto negativo del nuovo centro sul proprio budget ASP e paventando rischi per la sopravvivenza stessa delle strutture e per i livelli occupazionali, supportati da una relazione tecnica aziendale.

Anche in appello la società Futura si è costituita in giudizio con il patrocinio degli avv.ti Rubino e Impiduglia.

I giudici di appello della Sezione Giurisdizionale del CGA, presieduta dal dott. Ermanno de Francisco con il Consigliere Solveig Cogliani nel ruolo di magistrato estensore, si sono riuniti in camera di consiglio il 13 maggio 2026 e hanno confermato la linea del TAR.

Nell’ordinanza il CGA ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare, in quanto il danno paventato attiene preminentemente ad aspetti economici. Inoltre, così come il TAR, anche il CGA ha lasciato impregiudicato ogni esame sulla tempestività e ricevibilità del ricorso originario, rimandando la valutazione alla futura fase di merito.

La Sanità Futura S.r.l., alla luce di tali pronunce, potrà dunque continuare a erogare regolarmente le proprie prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale presso i locali di Via Di Blasi a Palermo.