Scontro tra due Suv tra Agrigento e Porto Empedocle: ferite gravemente due bambine

Tra Agrigento e Porto Empedocle, nottetempo, lungo la strada statale 115, al bivio poco distante dall’Hotel dei Pini, per cause in corso di accertamento si sono scontrati due Suv, una Peugeot 3008 e una Jeep Cherokee. I feriti sono sei, tra cui, più gravemente, due bambine, una delle quali, di 10 anni, è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco. Sono stati trasportati dai sanitari del 118 in ospedale, al San Giovanni di Dio. Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti Carabinieri e Polizia.