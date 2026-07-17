Scontro tra due moto nella zona industriale di Catania: perde la vita un 68enne di Augusta

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Un drammatico incidente stradale si è verificato nella zona industriale di Catania, dove un violento scontro tra due motociclette è costato la vita a un uomo di 68 anni.

La vittima è Salvo Riera, residente ad Augusta, che viaggiava in sella alla propria moto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un altro motociclista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Catania, incaricati di ricostruire la dinamica del sinistro.

L’impatto è stato devastante. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il 68enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.

Il conducente dell’altra motocicletta, invece, è rimasto ferito ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

La Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma, trasferita al Policlinico del capoluogo etneo, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. I magistrati stanno valutando se disporre l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso e completare gli accertamenti sull’accaduto.