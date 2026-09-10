Scontro tra due camion, un morto

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Lungo l’autostrada A18 Messina – Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, un camion, in sosta sulla corsia d’emergenza, è stato tamponato violentemente da un altro camion. L’impatto ha provocato la morte del conducente del camion fermo, uscito fuori dall’abitacolo. L’uomo, di 66 anni, originario di Lentini, è morto sul colpo. Il conducente dell’altro camion è stato soccorso in ospedale a Catania. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.