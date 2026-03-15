Scontro tra due auto sulla provinciale 10, muore un settantenne ragusano

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Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri nelle campagne di Ragusa, dove ha perso la vita un uomo di 70 anni. La vittima è Carmelo Nicita, residente in città.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23 lungo la strada provinciale 10, in contrada Conservatore. Per cause ancora in fase di accertamento, la Mercedes-Benz condotta dall’uomo si è scontrata con un’Audi che proveniva dalla direzione opposta.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per liberare il corpo dell’uomo rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. Nonostante i soccorsi, per il settantenne non c’è stato nulla da fare.

La donna che si trovava in auto con la vittima è stata soccorsa e trasferita all’Ospedale Giovanni Paolo II, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolari preoccupazioni. Il conducente dell’altra vettura, invece, è rimasto sotto shock per quanto accaduto.

Le operazioni dei soccorritori sono proseguite per diverse ore: i Vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per mettere in sicurezza l’area e illuminare la strada, permettendo agli agenti della polizia stradale e ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.