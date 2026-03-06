Scontro tra camion e SUV sulla statale 122 a Canicattì: un morto e un ferito grave

Condividi

Grave incidente stradale nella serata a Canicattì, dove un violento scontro si è verificato lungo la Strada Statale 122, nella zona settentrionale del centro abitato.

Per ragioni che sono ancora in fase di accertamento, un camion adibito al trasporto di cavalli e un SUV si sono scontrati nei pressi di un distributore di carburante. L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato un bilancio drammatico.

A perdere la vita è stato un uomo di 76 anni, identificato con le iniziali V.V., mentre un’altra persona è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal personale sanitario.

Subito dopo l’allarme sono arrivati sul luogo dell’incidente gli agenti del commissariato di polizia, i vigili del fuoco e tre ambulanze del servizio di emergenza. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ferito e messo in sicurezza l’area.

Sul posto sono attesi anche gli agenti della polizia stradale, che avranno il compito di effettuare i rilievi tecnici e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro per chiarire le responsabilità e le cause dell’accaduto.