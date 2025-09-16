Scontro tra auto e trattore: un morto

All’alba del mattino di oggi un’automobile e un trattore, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati lungo la strada statale 113 Partinico-Alcamo. E’ morto il conducente del mezzo pesante, Francesco Dioguardi, di 62 anni. La collisione è avvenuta all’altezza dello svincolo di Grisì. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi investigativi.
