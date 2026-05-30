Scontro sulla Statale 113: perde la vita un 74enne, quattro persone ferite

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Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, nel tratto che attraversa il territorio di Partinico, nei pressi del Ponte Tauro. Nell’impatto, che ha coinvolto un’Audi e una Fiat Punto, ha perso la vita un uomo di 74 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite.

La vittima è Giuseppe Saputo, deceduto a seguito delle conseguenze del violento schianto. Tra i feriti figurano un bambino di sette anni, due donne di 55 e 65 anni e un uomo di 62 anni, tutti soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nell’estrazione di alcuni occupanti rimasti bloccati all’interno dei veicoli.

La dinamica dell’accaduto è ancora al centro delle indagini. Secondo le prime informazioni, le due auto stavano percorrendo la statale in direzioni opposte quando, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto avvenuto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria stradale durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.