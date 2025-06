Scontro nella notte tra due auto e uno scooter, bilancio di 5 feriti, 3 dei quali in gravi consizioni

Condividi

Visualizzazioni 224

Tragico schianto nella notte tra due autovetture e uno scooter; il bilancio è brutto: 5 feriti, tre dei quali versano in cattive condizioni.

Il tutto è avvenuto all’1 e 30 della notte appena trascorsa. Per cause ancora tutte da accertare lungo la strada provinciale 85 in contrada Randello, sono venute in collisione due automobili e uno scooter con a bordo oltre al conducente un passeggero.

Tutti i feriti sono stati soccorsi dal 118. Sul posto personale dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area ed estrarre i feriti, e i militari dell’Arma dei Carabinieri per chiarire la dinamica del violento sinistro..