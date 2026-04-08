Scontro frontale sulla statale 189 tra Aragona e Comitini: dieci feriti, coinvolti anche tre bambini

Condividi

Visualizzazioni 205

Un violento incidente stradale si è verificato lungo la statale 189, nel tratto compreso tra Aragona e Comitini, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente causando il ferimento di dieci persone, tra cui tre minori.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. A bordo del primo mezzo viaggiavano sei persone: un uomo di 55 anni alla guida, due donne – di 63 e 37 anni – originarie dell’agrigentino ma residenti in Germania, e tre bambini di 12, 8 e 3 anni, rientrati in Sicilia per trascorrere un periodo di vacanza.

Sull’altro veicolo si trovava invece una famiglia di Agrigento composta da marito e moglie, rispettivamente di 50 e 43 anni, insieme ai loro due figli adolescenti.

Nonostante la violenza dello scontro e i pesanti danni riportati nella parte anteriore dei mezzi, nessuno dei feriti risulta in pericolo di vita. L’incidente ha comunque generato forte preoccupazione tra i soccorritori e gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del servizio 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito i feriti negli ospedali della zona per ulteriori accertamenti.

I carabinieri delle stazioni locali hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un’invasione di corsia da parte di uno dei conducenti. Entrambi i guidatori sono stati sottoposti agli esami previsti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.