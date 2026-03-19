Scontro frontale nel Siracusano: muore il sindacalista Fabrizio Scatà

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Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale che collega Buccheri a Francofonte, nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa. A perdere la vita è stato Fabrizio Scatà, 60 anni, originario di Buccheri, deceduto durante la notte all’ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.

Secondo una prima ricostruzione, attualmente al vaglio dei carabinieri, l’uomo stava percorrendo l’arteria in direzione Lentini quando la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura che procedeva nel senso opposto. Alla guida del secondo mezzo un 58enne, anche lui di Buccheri ma residente a Sant’Agata Li Battiati.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere, e il personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento urgente dei due conducenti al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini.

Nonostante i tentativi dei medici, per il sessantenne non c’è stato nulla da fare. L’altro automobilista, invece, ha riportato diverse fratture ed è attualmente sotto osservazione.

Le forze dell’ordine della stazione di Lentini stanno proseguendo le indagini per accertare le cause e ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.