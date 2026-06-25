Scontro frontale, muore 91enne, tre persone ferite

Condividi

Visualizzazioni 137

Un uomo di 91 anni ha perso la vita in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 60 Ragusa-Santa Croce, in contrada Mendolilli. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata di oggi in ospedale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 15.30 e ha coinvolto una Toyota Yaris e un pick-up Ford che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Sulla Yaris viaggiavano tre persone, tutte residenti a Ragusa: la vittima, la moglie, che versa in condizioni gravi, e un familiare che era al volante dell’auto. Ferita anche la conducente del pick-up Ford, anch’essa ragusana.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.